Роскомнадзор накажет за призывы к подросткам в соцсетях к участию в протестах

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Роскомнадзор привлечёт к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность, связанную с несанкционированными акциями протеста.
Роскомнадзор накажет за призывы к подросткам в соцсетях к участию в протестах
  • Pixabay

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещённой в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых, публичных мероприятиях», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что участие в подобных мероприятиях, в том числе в условиях пандемии, несёт в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор отправил в TikTok требование прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.

Вместе с этим руководству «ВКонтакте» также было направлено требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий.

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