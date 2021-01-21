Роскомнадзор накажет за призывы к подросткам в соцсетях к участию в протестах
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещённой в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых, публичных мероприятиях», — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что участие в подобных мероприятиях, в том числе в условиях пандемии, несёт в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор отправил в TikTok требование прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.
Вместе с этим руководству «ВКонтакте» также было направлено требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий.