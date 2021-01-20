Роскомнадзор требует от TikTok удалить призывы к участию в протестах
- Reuters
Об этом говорится на сайте российского ведомства.
«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть TikTok направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия», — говорится в заявлении.
Как отмечает Роскомнадзор, в TikTok распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях.
Ранее Роскомнадзор составил восемь протоколов в отношении СМИ-иноагентов в связи с нарушением правил маркировки.