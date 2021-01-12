Роскомнадзор составил протоколы о нарушениях в отношении СМИ-иноагентов

Роскомнадзор составил восемь протоколов в отношении СМИ-иноагентов в связи с нарушением правил маркировки. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Составлены первые восемь протоколов… за неисполнение СМИ, выполняющими функции иностранного агента, требований закона о маркировке распространяемой ими информации. В присутствии представителей СМИ-иноагентов протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырёх сайтах», — сообщает Роскомнадзор.

Составленные протоколы поступят в течение трёх рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов.

В июле заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что требования к форме маркировки иностранных СМИ — иноагентов будут достаточно жёсткими.