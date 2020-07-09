В Роскомнадзоре рассказали о форме маркировки СМИ-иноагентов

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что требования к форме маркировки иностранных СМИ — иноагентов будут достаточными жёсткими. Об этом он сказал в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России.

Он рассказал, что в настоящее время нормативные акты по форме маркировки таких СМИ проходят процедуру согласования.

Субботин выразил надежду, что в ближайшее время нормативные акты будут приняты и зарегистрированы Министерством юстиции.

«Как разработчик мы предусмотрели достаточно жёсткие требования к такой форме», — уточнил он.

Ранее Роскомнадзор передал в МВД материалы для привлечения к ответственности СМИ-иноагентов, которые распространили фейки об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.