В Роскомнадзоре рассказали о форме маркировки СМИ-иноагентов

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Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что требования к форме маркировки иностранных СМИ — иноагентов будут достаточными жёсткими. Об этом он сказал в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России.
В Роскомнадзоре рассказали о форме маркировки СМИ-иноагентов
  • © Томас Тхайцук
  • РИА Новости

Он рассказал, что в настоящее время нормативные акты по форме маркировки таких СМИ проходят процедуру согласования.

Субботин выразил надежду, что в ближайшее время нормативные акты будут приняты и зарегистрированы Министерством юстиции. 

«Как разработчик мы предусмотрели достаточно жёсткие требования к такой форме», — уточнил он.

Ранее Роскомнадзор передал в МВД материалы для привлечения к ответственности СМИ-иноагентов, которые распространили фейки об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 

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