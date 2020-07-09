Роскомнадзор передал МВД материалы о фейках СМИ-иноагентов

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Роскомнадзор передал в МВД материалы для привлечения к ответственности СМИ-иноагентов, распространявших недостоверную информацию об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 
Роскомнадзор передал МВД материалы о фейках СМИ-иноагентов
  • Pixabay

Об этом сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России.

«В Министерство внутренних дел передали ряд материалов для привлечения к административной ответственности тех ресурсов, через которые распространялась фейковая, недостоверная информация и которые относятся сейчас к иностранным СМИ-иноагентам», — заявил он.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарёв сообщил, что комиссия установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из ряда стран на голосование по поправкам к Конституции.

Также Пискарёв рассказал об увеличении зарубежного финансирования российских некоммерческих организаций на 20%.

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