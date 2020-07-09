Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу комиссии, депутата Госдумы Василия Пискарёва.

«Установлены факты распространения деструктивной, недостоверной, провокационной, противоречивой информации со стороны зарубежных НПО, финансируемых правительствами иностранных государств», — сказал он.

Отмечается, что речь идёт об НПО, финансируемых властями Великобритании, ФРГ, Канады, США, Чехии, Швеции, а также Еврокомиссией.

Кроме того, как передаёт РИА Новости, Пискарёв сообщил, что комиссия получила информацию об увеличении зарубежного финансирования российских НКО на 20%.

Пискарёв добавил, что «есть основания полагать, что была поставлена задача проявить максимальную активность по срыву голосования».

В июне в сети опубликовали документы о «дискредитации» голосования по поправкам к Конституции.