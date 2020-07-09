Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу комиссии, депутата Госдумы Василия Пискарёва.
«Установлены факты распространения деструктивной, недостоверной, провокационной, противоречивой информации со стороны зарубежных НПО, финансируемых правительствами иностранных государств», — сказал он.
Отмечается, что речь идёт об НПО, финансируемых властями Великобритании, ФРГ, Канады, США, Чехии, Швеции, а также Еврокомиссией.
Кроме того, как передаёт РИА Новости, Пискарёв сообщил, что комиссия получила информацию об увеличении зарубежного финансирования российских НКО на 20%.
Пискарёв добавил, что «есть основания полагать, что была поставлена задача проявить максимальную активность по срыву голосования».
В июне в сети опубликовали документы о «дискредитации» голосования по поправкам к Конституции.