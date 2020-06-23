В сети опубликовали документы о «дискредитации» голосования по поправкам к Конституции

Короткая ссылка
В Telegram-канале «Андрей Вышинский» опубликовали документы о попытках дискредитировать предстоящее голосование по поправкам к Конституции России.
В сети опубликовали документы о «дискредитации» голосования по поправкам к Конституции
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

В опубликованной статье речь идёт о кампании «НЕТ!», которая создана «выходцами» из «Открытой России»* и Школы местного самоуправления.

Согласно представленному медиаплану, организаторы кампании планируют до 25 июня разместить в сети 20 видеороликов о «провалах В. Путина за 20 лет его правления». Как утверждается, это делается в расчёте на «создание медиаволны, которая выведет людей на улицы».  

Кроме того, они намерены опубликовать в социальных сетях веб-карикатуры с президентом России и организовать акции «Дай пять, если против поправок», а также провести 1 июля силами 200 волонтёров экзитполы.

Отмечается, что представители «импровизированного» протеста принимают меры по организации вирусной медиакампании, в рамках которой планируют организовать и разместить в интернете выступления граждан с призывами к бойкоту или голосованию против поправок к Конституции.

Интернет-пользователям предлагается скачать с сайта электронные макеты плакатов для подъезда, листовки для почтовых ящиков соседей, наклейки на телефон или ноутбук и баннер на балкон.  

К реализации этих «инициатив» привлечена столичная и федеральная сеть выпускников Школы местного самоуправления, насчитывающая 2,08 тыс. человек, говорится в материале.

Согласно предоставленным данным, сооснователем ШМС является Наталья Шавшукова, которая сотрудничает с двумя американскими фондами — NEW и Free For Russia.

Кроме того, как утверждается, в декабре 2019 года Шавшукова получила от польской НКО «Центр международных отношений» $2,5 тыс. за «организацию стажировок двух групп оппозиционных депутатов России в Варшаве и Гданьске».

* Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить