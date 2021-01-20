Роскомнадзор требует от «ВКонтакте» пресекать призывы к участию в протестах

Короткая ссылка
В Роскомнадзоре сообщили, что руководству «ВКонтакте» направлено требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий.
Роскомнадзор требует от «ВКонтакте» пресекать призывы к участию в протестах
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что из-за выявления в соцсети «ВКонтакте» случаев использования аккаунтов «для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направлено требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор отправил в TikTok требование прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить