Роскомнадзор требует от «ВКонтакте» пресекать призывы к участию в протестах

В Роскомнадзоре сообщили, что руководству «ВКонтакте» направлено требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что из-за выявления в соцсети «ВКонтакте» случаев использования аккаунтов «для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направлено требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор отправил в TikTok требование прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.