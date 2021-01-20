Роскомнадзор требует от «ВКонтакте» пресекать призывы к участию в протестах
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что из-за выявления в соцсети «ВКонтакте» случаев использования аккаунтов «для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направлено требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий».
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор отправил в TikTok требование прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.