В Новосибирской области возбудили дело о призыве к массовым беспорядкам

В Новосибирской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК России («Призывы к массовым беспорядкам»)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, неустановленные пользователи соцсетей опубликовали призывы к массовым беспорядкам, «сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооружённого сопротивления представителям власти».

«Проведёнными оперативно-разыскными мероприятиями установлено лицо, осуществлявшее призывы. Им оказался 20-летний житель Новосибирска. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК России, дал показания относительно осуществляемой им переписки в сети интернет с иными пользователями», — отметили в Следственном комитете.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных митингах 23 января.

В Роскомнадзоре сообщили, что соцсети приступили к удалению адресованных детям призывов участвовать в несанкционированных акциях.