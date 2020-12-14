Instagram заблокировал аккаунт RT Documentary

Instagram без объяснения причин заблокировал аккаунт RT Documentary.

Если попробовать посмотреть страницу через поиск, вы увидите сообщение: «К сожалению, эта страница недоступна».

Зайти в управление учётной записью тоже нельзя.

Последний материал в Instagram — Little Girl Chooses Heaven — про маленькую девочку с тяжёлой болезнью, которую сознательно забрали из больницы домой, понимая, что она скоро умрёт.

В настоящее время причина блокировки аккаунта выясняется.

В ноябре YouTube сообщил о возможности ограничения на своей платформе канала RT Spanish из-за публикации видеоролика с заявлением венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

9 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах за цензуру в отношении российских СМИ.

В Совфеде подчеркнули, что законопроект призван защитить российские средства массовой информации.

В Госдуме отмечали, что только с апреля было зафиксировано около 20 фактов дискриминации со стороны Twitter, Facebook и YouTube в отношении российских СМИ, включая RT и РИА Новости.