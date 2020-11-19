YouTube пригрозил ограничить канал RT Spanish в правах из-за видео с Мадуро

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YouTube сообщил о возможности ограничения на своей платформе канала RT Spanish из-за публикации видеоролика с заявлением венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
YouTube пригрозил ограничить канал RT Spanish в правах из-за видео с Мадуро
  • © Miraflores Palace
  • Reuters

Как заявили в видеохостинге, ролик «нарушает политику по дезинформации о COVID-19».

Речь идёт о записи выступления Мадуро, в ходе которого он заявил, что венесуэльские учёные нашли лекарство от коронавируса, и которое также транслировалось в его официальном аккаунте в Twitter.

«Исследование продолжалось шесть месяцев, результаты показывают 100%-ное уничтожение вируса COVID-19 без токсического воздействия на здоровье», — сказал Мадуро.

Кроме того, он отметил, что Венесуэла передала результаты исследования Всемирной организации здравоохранения.

В итоге RT Spanish пришлось удалить на своём YouTube-канале эту запись, поскольку видеохостинг на неделю запретил бы публиковать ролики и вести прямые трансляции.

11 октября Twitter отметил сообщение американского президента Дональда Трампа в соцсети об иммунитете к COVID-19 как вводящее в заблуждение.

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