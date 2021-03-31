Захарова оценила блокировку канала RT Arabic на YouTube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение видеохостинга YouTube заблокировать аккаунт RT Arabic.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

Захарова указала, что американский видеохостинг без объяснения причин отключил от материалов канала аудиторию в 5,5 млн подписчиков.

«Учитывая, что RT регулярно подвергается беспрецедентному давлению в западных странах, где такими нечистоплотными методами пытаются конкурировать с популярным телеканалом, предполагаю, что речь идёт об очередном акте цензуры со стороны американских платформ», — отметила она.

Представитель МИД России подчеркнула, что «американские цифровые гиганты изнасиловали свободу слова».

«Именно так, и никак иначе. Дело это для элит в США привычное. Но то, что американцы позволяют делать своим монополистам внутри страны, это их дело... Но в данном случае это не американская юрисдикция. Что ещё должно произойти, чтобы стало понятно: от американского надругательства над правами журналистов и свободой слова мир «не может дышать»? Единственное разумное объяснение подобного насилия и травли — это сделали «внутренние американские террористы», — заключила Захарова.

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал RT Arabic.



31 марта в Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском. Он уже стал недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране.

19 марта Facebook заблокировал интервью RT France с депутатом Европарламента.