Захарова оценила блокировку канала RT Arabic на YouTube
- РИА Новости
Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.
Захарова указала, что американский видеохостинг без объяснения причин отключил от материалов канала аудиторию в 5,5 млн подписчиков.
«Учитывая, что RT регулярно подвергается беспрецедентному давлению в западных странах, где такими нечистоплотными методами пытаются конкурировать с популярным телеканалом, предполагаю, что речь идёт об очередном акте цензуры со стороны американских платформ», — отметила она.
Представитель МИД России подчеркнула, что «американские цифровые гиганты изнасиловали свободу слова».
«Именно так, и никак иначе. Дело это для элит в США привычное. Но то, что американцы позволяют делать своим монополистам внутри страны, это их дело... Но в данном случае это не американская юрисдикция. Что ещё должно произойти, чтобы стало понятно: от американского надругательства над правами журналистов и свободой слова мир «не может дышать»? Единственное разумное объяснение подобного насилия и травли — это сделали «внутренние американские террористы», — заключила Захарова.
Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал RT Arabic.
31 марта в Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском. Он уже стал недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране.
19 марта Facebook заблокировал интервью RT France с депутатом Европарламента.