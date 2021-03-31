Захарова оценила блокировку канала RT Arabic на YouTube

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение видеохостинга YouTube заблокировать аккаунт RT Arabic.
Захарова оценила блокировку канала RT Arabic на YouTube
  • РИА Новости

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

Захарова указала, что американский видеохостинг без объяснения причин отключил от материалов канала аудиторию в 5,5 млн подписчиков.

«Учитывая, что RT регулярно подвергается беспрецедентному давлению в западных странах, где такими нечистоплотными методами пытаются конкурировать с популярным телеканалом, предполагаю, что речь идёт об очередном акте цензуры со стороны американских платформ», — отметила она.

Представитель МИД России подчеркнула, что «американские цифровые гиганты изнасиловали свободу слова».

«Именно так, и никак иначе. Дело это для элит в США привычное. Но то, что американцы позволяют делать своим монополистам внутри страны, это их дело... Но в данном случае это не американская юрисдикция. Что ещё должно произойти, чтобы стало понятно: от американского надругательства над правами журналистов и свободой слова мир «не может дышать»? Единственное разумное объяснение подобного насилия и травли — это сделали «внутренние американские террористы», — заключила Захарова.

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал RT Arabic.

31 марта в Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском. Он уже стал недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране.

19 марта Facebook заблокировал интервью RT France с депутатом Европарламента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить