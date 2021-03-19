Facebook заблокировал интервью RT France с депутатом Европарламента

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Модераторы социальной сети Facebook заблокировали интервью RT France с депутатом Европарламента от партии Марин Ле Пен, объяснив это расплывчатой формулировкой: «из-за нарушения «стандартов сообщества» Facebook».
Facebook заблокировал интервью RT France с депутатом Европарламента
  • Reuters

Об этом в своём Telegram-канале сообщила руководитель RT France Ксения Фёдорова.

По её словам, в Facebook также пригрозили заблокировать аккаунт телеканала.

В интервью с ведущей RT France евродепутат комментировала планы Министерства внутренних дел по роспуску ультраправого движения Génération identitaire, которое выступает против иммигрантов во Франции.

При этом аналогичные интервью на эту же тему, которые были опубликованы другими каналами, остаются в открытом доступе, в том числе в Facebook.

Фёдорова сообщила, что RT подал апелляцию, чтобы получить от Facebook разъяснения.

Видеоролик с интервью по-прежнему доступен на YouTube и в Twitter.

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