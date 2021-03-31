YouTube заблокировал канал RT Arabic, на который подписаны 5,5 млн пользователей и видеоконтент на котором просмотрели почти 3 млрд пользователей.

«YouTube заблокировал наш RT на арабском с 5,5 млн подписчиков и почти тремя миллиардами просмотров. Разбираемся», — написала в своём Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Как сообщила руководитель RT Arabic Майя Манна, канал стал одним из лидирующих голосов в глобальном пространстве новостей на арабском языке.

«А теперь этот голос пытаются заглушить, используя в качестве инструмента скоропалительную, автоматическую реакцию на сомнительные обвинения в нарушении авторских прав при использовании нескольких исторических фотографий, выдвинутые фирмой Business Casual Holdings», — сообщила она в своём Telegram.

По словам руководителя RT Arabic, лживые заявления Business Casual Holdings о том, что организация «судится с российскими властями», взыскивая компенсацию за нарушение авторских прав с телеканала RT, доказывают политическую ангажированность данной инициативы, а также показывают, что политикой сервиса YouTube могут легко манипулировать и злоупотреблять недобросовестные игроки.