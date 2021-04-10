РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию RT к 60-летию полёта Гагарина в космос

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции RT, посвящённой полёту Гагарина в космос, и объяснить причину её блокировки.

«Роскомнадзор направил руководству компании Facebook, Inc письмо с требованием снять все ограничения и объяснить причину блокировки трансляции прямого эфира, посвящённого 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Как заявили в ведомстве, такие действия американской интернет-компании нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры.

Решение Facebook ограничивает доступ к материалам «о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полёт человека в космос», подчеркнули в Роскомнадзоре.

9 апреля Facebook заблокировал стрим RT к 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос под предлогом нарушения авторских прав.