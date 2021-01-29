Евродепутаты заявили о двойных стандартах Google и Apple

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Ксения Калинкина
Евродепутаты от Болгарии и Бельгии Ангел Джамбазки и Том Вандендрисе осудили решение Google, Apple и Amazon удалить социальную сеть Parler со своих платформ Они назвали такое решение политикой двойных стандартов и примером злоупотребления монополией. Заявления парламентариев содержатся в соответствующих запросах, направленных в адрес Европейской комиссии (ЕК). RT ознакомился с документами.
Евродепутаты заявили о двойных стандартах Google и Apple
  • Reuters

Так, Джамбазки напомнил, что Google и Apple удалили консервативную социальную сеть Parler со своих платформ — Play Store и App Store. В свою очередь, компания Amazon перестала предоставлять соцсети услуги облачного хостинга.

Соответствующие решения были приняты руководством корпораций после произошедшего 6 января захвата капитолия в Вашингтоне.

Тогда Parler, которая, как утверждали многие СМИ, имела широкую популярность среди сторонников экс-президента США Дональда Трампа, обвинили в том числе в отсутствии модерации и распространении «угроз общественной безопасности».

«Все три компании заявили, что приложение не соответствует стандартам модерации контента, но на деле мы все наблюдали применение двойных стандартов и нарушение свобод. Технологические гиганты сообща добивались ограничения свободы выражения мнений в интернете и уничтожения конкуренции соцсетей», — заявил Джамбазки.

Кроме того, евродепутат напомнил об аналогичных действиях со стороны Twitter и Facebook.

По его словам, компании, которые представляют собой «один из основных каналов политического маркетинга», сделали «всё возможное для саботажа президентской кампании Трампа» — например, приняв решение о блокировке аккаунтов политика.

На этом фоне Джамбазки обратился к ЕК с вопросами о том, каково мнение комиссии относительно решений вышеупомянутых технологических гигантов, и как в комиссии планируют защищать право граждан на свободу слова.

В свою очередь, Вандендрисе, также комментируя ситуацию вокруг соцсети Parler, заявил об ущемлении свободы рынка со стороны Google, Apple и Amazon.

«Это хрестоматийный пример «доктрины основных средств», в соответствии с которой компания, обладающая монополией, отказывает в предоставлении услуг», — отметил депутат.

При этом он добавил, что указанные компании-монополисты «прячутся за пользовательскими соглашениями», полностью контролируют доступ к рынку, а также «без колебаний навязывают своим клиентам собственные политические установки и взгляды».

В связи с этим Вандендрисе задал ЕК вопрос о том, когда комиссия намерена обновить законодательство ЕС для охвата подобных примеров злоупотребления монопольным положением.

Кроме того, парламентарий поинтересовался, планирует ли Еврокомиссия воздействовать на вышеупомянутые компании с тем, чтобы они привели пользовательские соглашения «в соответствие с международными нормами в области прав человека», а также намерены ли в ЕК ввести соответствующие санкции «за подобное неправомерное поведение».

Ранее евродепутат из Нидерландов Роберт Рос выразил обеспокоенность тем фактом, что Facebook, Twitter и Google, осуществляя регулирование на своих платформах, ставят под угрозу свободу слова

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