В Европарламенте обеспокоены решением WhatsApp изменить пользовательское соглашение

Депутат Европейского парламента от Германии Энгин Эроглу выразил обеспокоенность в связи с решением WhatsApp обновить условия пользовательского соглашения. RT ознакомился с запросом парламентария, направленным в адрес Европейской комиссии.

«Пользователей просят дать согласие на то, чтобы доступ к их данным был предоставлен и другим продуктам компании Facebook», — отметил депутат.

Он напомнил, что в 2014 году корпорация приобрела мессенджер за $19 млрд. Тогда, по словам парламентария, Facebook дал обещание пользователям WhatsApp, что «данные двух приложений будут храниться по отдельности».

Еврокомиссия изучила ситуацию со слиянием компаний и пришла к выводу, что сделка была законной, добавил Эроглу.

Учитывая это, Эроглу поинтересовался у представителей Еврокомиссии, какие меры принимает ЕС на фоне ситуации вокруг сохранности личной информации пользователей мессенджера.

В частности, депутат спросил, расследуют ли органы Евросоюза, отвечающие за обеспечение безопасности данных, те изменения, которые компания WhatsApp внесла в условия пользовательского соглашения.

Также он обратился к ЕК с вопросом о том, не видят ли там возможности для пересмотра решения о законности слияния Facebook и WhatsApp в случае, если обещание хранить данные раздельно было «значимым фактором при утверждении сделки».

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение — в него добавили пункт о передаче личных данных пользователей мессенджера корпорации Facebook.

Как отмечалось, изменения должны были вступить в силу 8 февраля.

Однако впоследствии стало известно о переносе сроков внедрения нововведений на 15 мая.