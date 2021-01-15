WhatsApp отложил введение обновления пользовательского соглашения

Мессенджер WhatsApp откладывает обновление пользовательского соглашения, которое вызвало резонанс у пользователей.

«Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять условия (обновления пользовательского соглашения. — RT). Ни у кого не будет приостановлена или удалена учётная запись до 8 февраля», — говорится в сообщении мессенджера, принадлежащего Facebook.

Мессенджер отмечает, что срок внедрения обновления перенесён с 8 февраля на 15 мая.

WhatsApp ранее обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook, что вызвало негативную реакцию у пользователей мессенджера.

Ранее сообщалось, что антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook из-за их новой политики конфиденциальности.