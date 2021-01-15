WhatsApp отложил введение обновления пользовательского соглашения

Короткая ссылка
Мессенджер WhatsApp откладывает обновление пользовательского соглашения, которое вызвало резонанс у пользователей.
WhatsApp отложил введение обновления пользовательского соглашения
  • globallookpress.com

«Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять условия (обновления пользовательского соглашения. — RT). Ни у кого не будет приостановлена или удалена учётная запись до 8 февраля», — говорится в сообщении мессенджера, принадлежащего Facebook.

Мессенджер отмечает, что срок внедрения обновления перенесён с 8 февраля на 15 мая.

WhatsApp ранее обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook, что вызвало негативную реакцию у пользователей мессенджера.

Ранее сообщалось, что антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook из-за их новой политики конфиденциальности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить