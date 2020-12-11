Евродепутат заявил об обеспокоенности ситуацией со свободой слова в Twitter и Facebook

Евродепутат из Нидерландов Роберт Рос (группа «Европейские консерваторы и реформисты») выразил обеспокоенность тем фактом, что такие крупные технологические компании, как Facebook, Twitter и Google, осуществляя регулирование на своих платформах, ставят под угрозу свободу слова. Об этом говорится в запросе парламентария, направленном в адрес Еврокомиссии. С документом ознакомился RT.

Ссылаясь на данные опубликованных отчётов, Рос отметил, что с помощью искусственного интеллекта и алгоритмов указанные компании «отслеживают и контролируют контент, который видят пользователи».

В этом контексте евродепутат обратил внимание на действия Facebook и Twitter в течение нескольких недель до и после прошедших 3 ноября выборов президента Соединённых Штатов.

«Большинство этих платформ не регулируются законодательством, поскольку действуют в серой зоне и не являются публичными форумами, средствами массовой информации или издателями», — говорится в тексте обращения.

В связи с этим Рос поинтересовался, какие меры намерены принять в Еврокомиссии в отношении онлайн-платформ, «всё чаще использующих искусственный интеллект для борьбы с дезинформацией и разжигающей ненависть риторикой», с учётом того, что Исследовательская служба Европарламента не рекомендует наращивать использование ИИ для модерирования контента.

Также Рос задал вопрос, как в Еврокомиссии оценивают действия таких компаний, как Facebook, которые «активно устанавливают правила на своих платформах и решают, что считать ненавистнической риторикой, дезинформацией и фейковыми новостями».

«Считает ли Еврокомиссия, что такие площадки, как Facebook, которые считают себя «технологической платформой, а не издателем или средством массовой информации», нарушают свободу слова?» — поинтересовался депутат.

В октябре в Роскомнадзоре сообщили, что цензура российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний приобрела системный характер.

Как уточнили в ведомстве, Facebook, Twitter и Google ограничили доступ к материалам около 20 средств массовой информации.