Роскомнадзор заявил о цензуре российских СМИ на иностранных ресурсах

Цензура российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний приобрела системный характер. Facebook, Twitter и Google ограничивают доступ к материалам около 20 СМИ. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

«Цензура иностранными интернет-компаниями российских СМИ приобрела системный характер. Google (YouTube), Facebook, Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, среди таких СМИ РИА Новости, телеканал RT, Sputnik и «Россия 1».

«Неоднократные обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ игнорируются», — добавили в ведомстве.

Как подчеркнули в Роскомнадзоре, ведомство направило в Госдуму и Совет Федерации предложения по внесению в законодательство мер реагирования на факты цензуры.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что Россия видит открытую цензуру со стороны Facebook и Twitter в отношении российских СМИ.