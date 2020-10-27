Роскомнадзор заявил о цензуре российских СМИ на иностранных ресурсах

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Цензура российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний приобрела системный характер. Facebook, Twitter и Google ограничивают доступ к материалам около 20 СМИ. Об этом заявили в Роскомнадзоре.
Роскомнадзор заявил о цензуре российских СМИ на иностранных ресурсах
  • Reuters

«Цензура иностранными интернет-компаниями российских СМИ приобрела системный характер. Google (YouTube), Facebook, Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, среди таких СМИ РИА Новости, телеканал RT, Sputnik и «Россия 1».

«Неоднократные обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ игнорируются», — добавили в ведомстве.

Как подчеркнули в Роскомнадзоре, ведомство направило в Госдуму и Совет Федерации предложения по внесению в законодательство мер реагирования на факты цензуры.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что Россия видит открытую цензуру со стороны Facebook и Twitter в отношении российских СМИ.

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