Twitter отметил репортаж RT о выборах в США как вводящий в заблуждение

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Социальная сеть Twitter отметила репортаж телеканала RT о выборах президента в США как вводящий в заблуждение.
Twitter отметил репортаж RT о выборах в США как вводящий в заблуждение

    Так, Twitter отключил возможность делать ретвиты и реплаи к посту.

    «Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — отмечено в сообщении Twitter.

    В начале августа Twitter отметил аккаунт RT маркировкой, обозначающей «прямую или косвенную связь медиааккаунта с государством».

    Ранее в Роскомнадзоре заявили, что цензура российских СМИ иностранными интернет-платформами, такими как YouTube, Facebook и Twitter, приобрела системный характер. В ведомстве обратили внимание, что эти компании ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых RT, РИА Новости и Sputnik. Там также подчеркнули, что требования прекратить подобные действия американские компании игнорируют.

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