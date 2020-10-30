Twitter отметил репортаж RT о выборах в США как вводящий в заблуждение

Социальная сеть Twitter отметила репортаж телеканала RT о выборах президента в США как вводящий в заблуждение.

Так, Twitter отключил возможность делать ретвиты и реплаи к посту.

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — отмечено в сообщении Twitter.

В начале августа Twitter отметил аккаунт RT маркировкой, обозначающей «прямую или косвенную связь медиааккаунта с государством».

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что цензура российских СМИ иностранными интернет-платформами, такими как YouTube, Facebook и Twitter, приобрела системный характер. В ведомстве обратили внимание, что эти компании ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых RT, РИА Новости и Sputnik. Там также подчеркнули, что требования прекратить подобные действия американские компании игнорируют.