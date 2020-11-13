YouTube объяснил ограничение доступа к фильму RT о протестах в США

YouTube прислал официальный ответ на запрос RT о том, почему видеохостинг пометил фильм телеканала об американских радикальных группировках и уличных протестах как «неприемлемый и оскорбительный».

«На YouTube запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости, призванный шокировать зрителей или вызвать у них отвращение. Также на платформу нельзя загружать материалы, побуждающие пользователей к совершению агрессивных действий», — говорится в ответе.

В YouTube отметили, что «в тех случаях, когда в видеоматериалы включены сцены насилия или неприятные изображения в образовательных, документальных, научных или художественных целях», к ним могут «применить возрастные ограничения, чтобы данный контент могли просматривать лишь зрители старше определённого возраста».

«Устанавливая для видео ограничение по возрасту, мы учитываем ряд факторов, в том числе основной акцент, метаданные, показаны ли на видео тяжёлые последствия насильственного действия и характер полученных травм», — добавили в компании.

Ранее YouTube пометил документальный фильм RT USA 2020: Up in arms об американских радикальных группировках и уличных протестах как «неприемлемый и оскорбительный».

Автор фильма Константин Рожков считает, что YouTube целенаправленно действует против RT. По его словам, он специально посмотрел опубликованные на хостинге западными СМИ видео об американских протестах и радикальных группировках.

«Некоторые из них были отмечены YouTube как неприемлемые для зрителей младше 18 лет, но ни у одного из них не было двухэтапной системы предупреждений. Полагаю, мы вправе сказать, что по некой причине они целенаправленно работают против нас. Иных объяснений случившемуся у меня нет», — сказал он.

Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC снять ограничения, назвав их «актом цензуры, нарушающим ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Кроме того, Facebook уже месяц блокирует ролик RT, сделанный по документальному фильму про «Исламское государство»*. Из-за этого страница RT не отображается в рекомендованных, в связи с чем падают просмотры и охват.

В фильме 2016 года «Во имя прибыли» рассказывается о деятельности ИГ на северо-востоке Сирии и возможных связях Турции с боевиками террористических организаций. До недавнего времени претензий от соцсети не поступало, теперь же она заявила, что якобы в ролике показывается личная информация террористов.

На видео присутствуют кадры паспортов, но, так как многие из них поддельные, это не является разглашением личной информации: по данным паспортам невозможно установить личность человека или этот человек просто не существует.

Facebook не ответил на официальный запрос RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.