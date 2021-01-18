Американская НКО потребовала через суд удалить Telegram из App Store
- Reuters
Иск подан в Северной Калифорнии. В нём утверждается, что Telegram не принял достаточных ограничительных мер в отношении пользователей, распространявших экстремистские сообщения и призывы к насилию в связи с беспорядками в Капитолии 6 января.
НКО считает, что мессенджер, допуская размещение подобного контента, нарушает условия пользования App Store.
Аналогичный иск планируется подать и в отношении Google.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что сотрудники компании выявили ботов, которые распространяют слухи о приложении в социальных сетях.
По его словам, новая политика WhatsApp ускорила переход пользователей.