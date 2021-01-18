Американская НКО потребовала через суд удалить Telegram из App Store

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Американская некоммерческая организация (НКО) Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный интернет») подала в суд на Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store, пишет The Washington Post.
Американская НКО потребовала через суд удалить Telegram из App Store
  • Reuters

Иск подан в Северной Калифорнии. В нём утверждается, что Telegram не принял достаточных ограничительных мер в отношении пользователей, распространявших экстремистские сообщения и призывы к насилию в связи с беспорядками в Капитолии 6 января.

НКО считает, что мессенджер, допуская размещение подобного контента, нарушает условия пользования App Store.

Аналогичный иск планируется подать и в отношении Google.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что сотрудники компании выявили ботов, которые распространяют слухи о приложении в социальных сетях.

По его словам, новая политика WhatsApp ускорила переход пользователей.

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