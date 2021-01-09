Дуров узнал о желании Facebook выяснить причины популярности Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что сотрудники компании выявили ботов, которые распространяют слухи о приложении в социальных сетях. В частности, он отметил, что в компании Facebook «есть целый отдел», где занимаются выяснением причин популярности Telegram.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дурова.

«Я слышал, что в Facebook есть целый отдел, где занимаются выяснением того, почему Telegram так популярен. Мы также обнаружили ботов, которые распространяют слухи о нашем мессенджере в социальных сетях», — сказал он.

Дуров отметил, что конкуренты распространяют мифы о том, что Telegram якобы связан с Россией, а также о том, что безопасность и секретность переписок в мессенджере находятся под сомнением.

Как напомнил Дуров, у его компании нет офисов в России, где работа приложения блокировалась с 2018 по 2020 год.

Ранее Павел Дуров заявил, что с 2021 года Telegram начнёт монетизироваться за счёт платных дополнительных функций.