Дуров узнал о желании Facebook выяснить причины популярности Telegram
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дурова.
«Я слышал, что в Facebook есть целый отдел, где занимаются выяснением того, почему Telegram так популярен. Мы также обнаружили ботов, которые распространяют слухи о нашем мессенджере в социальных сетях», — сказал он.
Дуров отметил, что конкуренты распространяют мифы о том, что Telegram якобы связан с Россией, а также о том, что безопасность и секретность переписок в мессенджере находятся под сомнением.
Как напомнил Дуров, у его компании нет офисов в России, где работа приложения блокировалась с 2018 по 2020 год.
Ранее Павел Дуров заявил, что с 2021 года Telegram начнёт монетизироваться за счёт платных дополнительных функций.