Дуров заявил о планах по монетизации Telegram

Короткая ссылка
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что с 2021 года сервис начнёт монетизироваться за счёт платных дополнительных функций.

«Cо следующего года Telegram начнёт монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьёзные изменения», — сообщил он в своём канале.

Как подчеркнул Дуров, все текущие сервисы мессенджера останутся бесплатными, а вот ресурсоёмкие функции, которые могут быть нужны для «бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями» уже потребуют финансовых вложений.

Отдельно основатель мессенджера оговорил, что новый формат будет выгоден и самому сообществу, так как позволит коммерческим проектам привлекать прибыль и трафик. Например, зарабатывать смогут создатели платных стикеров.

18 июня Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой принял решение снять требования по ограничению доступа к Telegram. 

Дуров прокомментировал такое решение

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить