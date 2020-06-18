Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram. Решение было принято по согласованию с Генеральной прокуратурой. Мессенджер блокировался в России с апреля 2018 года.

«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Отмечается, что в службе позитивно оценили слова основателя мессенджера Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму.

Ранее стало известно о подготовке законопроекта, который запрещает блокировку Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС. В Кремле воздержались от оценок инициативы.

15 июня сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram.

4 июня основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в России 30 млн человек пользуются мессенджером.

Роскомнадзор с апреля 2018 года осуществляет блокировку мессенджера.