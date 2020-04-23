В Госдуме подготовили закон о запрете блокировки Telegram во время ЧС

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Депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Федот Тумусов подготовили законопроект, который запрещает блокировку Telegram в России в период режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции копию документа.

Как отмечают авторы идеи, проект закона должен дополнить ст. 15.4 закона «Об информации» соответствующим положением.

Из текста документа следует, что ресурс будет признаваться официальным сервисом для госорганов «по распространению и получению информации о текущей ситуации в период введённого режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Вместе с этим в отправленном депутатами главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву письме подчёркивается, что мессенджер уже стал выполнять социально значимую функцию.

«В частности, именно через него Минкомсвязи организовал оповещения оставшихся за границей во время пандемии российских туристов», — указывается в письме.

В октябре 2019 года в Минкомсвязи прокомментировали ситуацию с Telegram в России.

Роскомнадзор с апреля 2018 года осуществляет блокировку мессенджера в России.

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