В Минкомсвязи объяснили ситуацию с Telegram в России

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин прокомментировал ситуацию с Telegram в России.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что сервис обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а несоблюдение должно вести к блокировке. При этом, по его словам, «физическое лицо, использующее сервис, не нарушает законы Российской Федерации», поэтому правильное описание ситуации: «заблокирован, но не запрещён».

«Осуществляются (блокировки. — RT), одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом», — цитирует РИА Новости Волина.

На вопрос, законно ли пользоваться мессенджером в России, он ответил: «Законно, да».

Роскомнадзор с апреля 2018 года осуществляет блокировку мессенджера в России.