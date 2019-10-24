В Минкомсвязи объяснили ситуацию с Telegram в России

Короткая ссылка
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин прокомментировал ситуацию с Telegram в России.
В Минкомсвязи объяснили ситуацию с Telegram в России
  • Reuters

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что сервис обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а несоблюдение должно вести к блокировке. При этом, по его словам, «физическое лицо, использующее сервис, не нарушает законы Российской Федерации», поэтому правильное описание ситуации: «заблокирован, но не запрещён».

«Осуществляются (блокировки. — RT), одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом», — цитирует РИА Новости Волина.

На вопрос, законно ли пользоваться мессенджером в России, он ответил: «Законно, да».

Роскомнадзор с апреля 2018 года осуществляет блокировку мессенджера в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить