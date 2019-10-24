В Минкомсвязи объяснили ситуацию с Telegram в России
- Reuters
Ранее спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что сервис обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а несоблюдение должно вести к блокировке. При этом, по его словам, «физическое лицо, использующее сервис, не нарушает законы Российской Федерации», поэтому правильное описание ситуации: «заблокирован, но не запрещён».
«Осуществляются (блокировки. — RT), одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом», — цитирует РИА Новости Волина.
На вопрос, законно ли пользоваться мессенджером в России, он ответил: «Законно, да».
Роскомнадзор с апреля 2018 года осуществляет блокировку мессенджера в России.