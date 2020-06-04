Дуров рассказал о 30 млн пользователей Telegram в России
- globallookpress.com
Он отметил, что недавно депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили разблокировать Telegram.
«Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы 30 млн пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис», — написал Дуров.
По его словам, этот шаг мог бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
Ранее стало известно о подготовке законопроекта, который запрещает блокировку Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС. В Кремле воздержались от оценок инициативы.
Роскомнадзор с апреля 2018 года осуществляет блокировку мессенджера.