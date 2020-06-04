Дуров рассказал о 30 млн пользователей Telegram в России

В России 30 млн человек пользуются Telegram, заявил основатель мессенджера Павел Дуров на своём официальном канале.

Он отметил, что недавно депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили разблокировать Telegram.

«Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы 30 млн пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис», — написал Дуров.

По его словам, этот шаг мог бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

Ранее стало известно о подготовке законопроекта, который запрещает блокировку Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС. В Кремле воздержались от оценок инициативы.

Роскомнадзор с апреля 2018 года осуществляет блокировку мессенджера.