Кремль не стал давать оценку идее отмены блокировки Telegram в России

В Кремле воздерживаются от оценок инициативы о запрете блокировки мессенджера Telegram в России в период режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

«Воздержусь от каких-то оценок. Действительно, есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре. Мы обязаны это делать, есть соответствующее решение суда, собственно, на основе которого были предприняты действия по блокировке. Вы правы, действительно, ситуация де-факто иная, но от каких-то комментариев я воздержусь», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы Дмитрий Ионин и Федот Тумусов подготовили проект закона, которым запрещается блокировка Telegram в России.

По мнению авторов инициативы, ресурс будет признаваться официальным сервисом для государственных органов для распространения информации о ситуации в период введённого режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.