Кремль не стал давать оценку идее отмены блокировки Telegram в России

Короткая ссылка
В Кремле воздерживаются от оценок инициативы о запрете блокировки мессенджера Telegram в России в период режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Кремль не стал давать оценку идее отмены блокировки Telegram в России
  • Reuters

«Воздержусь от каких-то оценок. Действительно, есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре. Мы обязаны это делать, есть соответствующее решение суда, собственно, на основе которого были предприняты действия по блокировке. Вы правы, действительно, ситуация де-факто иная, но от каких-то комментариев я воздержусь», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы Дмитрий Ионин и Федот Тумусов подготовили проект закона, которым запрещается блокировка Telegram в России

По мнению авторов инициативы, ресурс будет признаваться официальным сервисом для государственных органов для распространения информации о ситуации в период введённого режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить