В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram

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В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
  • Reuters

Депутаты от «Справедливой России» предлагают запретить блокировку Telegram при введении режимов повышенной готовности и ЧС, так как мессенджер является одним из основных «источников получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц».

«Государственные органы через данный сервис информируют граждан Российской Федерации о первостепенной и главной проблеме, с которой столкнулись все страны мира — о коронавирусной инфекции COVID-19», — указывается в записке.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в России 30 млн человек пользуются мессенджером.

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