Дуров прокомментировал решение Роскомнадзора о разблокировке Telegram

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Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал решение Роскомнадзора о разблокировке мессенджера в России.
Дуров прокомментировал решение Роскомнадзора о разблокировке Telegram
  • Pixabay

«Отличная новость — Роскомнадзор официально разблокировал Telegram на территории России. Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением — и надеюсь, что оно долгосрочно», — написал он в своём Telegram-канале.

Дуров отметил, что в связи с этим должны вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России.

«Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведёт к росту числа участников каналов и чатов», — отметил он.

В плане сохранности личных данных изменений нет, подчеркнул он.

«Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранён и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», — написал основатель мессенджера.

Ранее Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к Telegram. 

При этом сообщалось, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке пока остаётся в силе.

Мессенджер блокировался в России с апреля 2018 года.

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