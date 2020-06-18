Дуров прокомментировал решение Роскомнадзора о разблокировке Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал решение Роскомнадзора о разблокировке мессенджера в России.

«Отличная новость — Роскомнадзор официально разблокировал Telegram на территории России. Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением — и надеюсь, что оно долгосрочно», — написал он в своём Telegram-канале.

Дуров отметил, что в связи с этим должны вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России.

«Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведёт к росту числа участников каналов и чатов», — отметил он.

В плане сохранности личных данных изменений нет, подчеркнул он.

«Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранён и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», — написал основатель мессенджера.

Ранее Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к Telegram.

При этом сообщалось, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке пока остаётся в силе.

Мессенджер блокировался в России с апреля 2018 года.