«Истина» где-то рядом: Трамп объявил о создании собственной соцсети

Дональд Трамп сообщил о создании собственной социальной сети под названием Truth Social и медиагруппы Trump Media & Technology Group. Бывший президент США подчеркнул, что они призваны «дать отпор тирании технологических гигантов» из Кремниевой долины. По его словам, такие компании, как Facebook и Google, используют свои монопольные возможности, чтобы «заставить замолчать оппозиционные голоса Америки». На ноябрь намечен закрытый бета-тест Truth Social, тогда как полноценный запуск ожидается в начале 2022 года.

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании собственной социальной сети, которая получила название Truth Social (от английского truth — правда, истина). Об этом говорится в пресс-релизе члена Республиканской партии США, который опубликовала его пресс-секретарь Лиз Харрингтон.

Как следует из документа, разработкой займётся медиагруппа Trump Media & Technology Group, которая завершила процесс слияния с Digital World Acquisition Group, что позволит ей стать публичной компанией, то есть её акции будут представлены на электронной бирже NASDAQ.

«Миссия TMTG — создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки», — говорится в заявлении.

Как пишет портал The Hill, ссылаясь на данные MarketWatch, Digital World Acquisition Group была основана 11 декабря 2020 года и не имела бизнес-плана. Цель создания — приобретение другой компанией или объединение с ней. Наряду с этим, TMTG объявила о запуске собственной видеоплатформы TMTG+.

По словам Дональда Трампа, основная цель медиагруппы TMTG — предоставить голос каждому.

«Я создал Truth Social и TMTG, чтобы дать отпор тирании технологических гигантов. Мы живём в мире, где у «Талибана»* есть широкое представительство в Twitter, при этом вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо», — заявил Трамп.

Отмечается, что запуск новой соцсети произойдёт в скором времени. Truth Social уже доступна для предзаказа в интернет-магазине приложений App Store. Закрытое бета-тестирование соцсети начнётся в ноябре, а полноценный запуск в США намечен на I квартал 2022 года.

Как следует из описания на странице приложения Truth Social, новая сеть придерживается принципа «большого шатра», который поощряет открытый, свободный и честный глобальный разговор без дискриминации по политической идеологии.

«Принцип «большого шатра» — это новый способ обозначения инклюзивности в Америке. Представьте огромный шатёр на открытом воздухе на свадьбе вашего лучшего друга. Кто там будет? Множество семей со всех концов США и всего мира. Дядя Джим из Атланты — гордый либертарианец. Тётя Келли из Техаса — стойкий консерватор. Ваш кузен Джон из Калифорнии — убеждённый либерал. И знаете что? Они собрались все вместе, чтобы прекрасно провести время и поделиться своими взглядами на мир. Хотя мы не всегда друг с другом согласны, мы приветствуем разные мнения и дискуссию», — говорится в описании.

Авторы приложения призывают своих пользователей делиться мнением и материалами: фотографиями, новостями, ссылками на видео. Платформа также позволит быть в курсе последних новостей и оставаться в прямом контакте с другими юзерами.

«Будьте в курсе последних новостей, оставаясь на прямой связи с людьми, которые на вас влияют. Не удивляйтесь, если ваша ПРАВДА станет вирусной!» — поясняется в сообщении.

Напомним, что в январе — за пару недель до инаугурации Джо Байдена — аккаунты Дональда Трампа были заблокированы в крупнейших социальных сетях: Twitter, Facebook, Instagram и на видеохостинге YouTube. Произошло это после событий 6 января, когда в Вашингтоне состоялся масштабный митинг сторонников 45-го президента США. Акция была приурочена к заседанию конгресса, посвящённому утверждению итогов президентских выборов 2020 года, победу на которых одержал Джо Байден. Митинг перерос в беспорядки, а протестующие ворвались в здание Капитолия. В результате инцидента погибли пять человек.

В мае Дональд Трамп назвал позором для страны сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях. По его словам, IT-гиганты «должны заплатить политическую цену» и «им больше никогда нельзя позволять разрушать» избирательный процесс.

В июле экс-глава Белого дома подал судебные иски к компаниям Facebook, Google и Twitter, а также к их директорам Марку Цукербергу, Сундару Пичаи и Джеку Дорси.

В том же месяце бывшие члены команды Трампа запустили собственную соцсеть Gettr, которая является аналогом Twitter. Создателем стал бывший представитель американского лидера Джейсон Миллер, должность консультанта занял Тим Мерто — пресс-секретарь президентской кампании Трампа в 2020 году.

Помимо этого, в январе интернет-магазины App Store и Google Play Store удалили возможность скачивания приложения соцсети Parler, которая пользовалась популярностью среди сторонников Республиканской партии, по причине «недостаточной модерации». Частично возобновить работу соцсети помогла российская компания DDoS-Guard — её офис в феврале посетила съёмочная группа RT.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.