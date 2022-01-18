USAID за два года выделило более $775 млн на некоммерческие проекты в России и бывшем СССР

В 2019—2020 годах Соединённые Штаты потратили более $775 млн на развитие различных некоммерческих программ в России и странах бывшего СССР, следует из отчёта Агентства США по международному развитию (USAID). Такие цифры обнародованы на сайте американского правительства, на котором публикуются данные о помощи Вашингтона иностранным государствам.

Финансирование США через USAID получают более 200 стран, среди них страны СНГ, Украина, Грузия и Туркмения.

Как следует из отчёта Агентства по международному развитию, с которым ознакомился RT, различные организации в России и государствах бывшего СССР за два года получили от Вашингтона свыше $775 млн.

В документе указано, что на Россию USAID за последние пять лет потратило $5,6 млн — эти средства были выделены в 2020 году.

Украина за те же пять лет получила от USAID $808 млн, а Грузия – $252 млн.

Программы Агентства по международному развитию предполагают «помощь» в снижении энергетической и экономической «уязвимости» государств, например, интеграции рынков стран с западными экономиками, а также «работу» с их выборами и СМИ.

Ранее RT писал, что в 2020—2021 годах USAID направило более $9 млн на различные некоммерческие проекты в Казахстане. По мнению экспертов, эти средства могли оказать влияние на общественные беспорядки в стране в январе.