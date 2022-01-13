«Один из каналов американского финансирования»: USAID за два года потратило более $9 млн на «мягкую силу» в Казахстане

Как выяснил RT, в 2020—2021 годах Вашингтон выделил не менее $9,14 млн на различные некоммерческие проекты в Казахстане. Их финансирование осуществлялось по линии связанного с ЦРУ Агентства США по международному развитию (USAID). По мнению опрошенных редакцией экспертов, эти средства могли значительно повлиять на картину январских общественных беспорядков в крупнейшем государстве Средней Азии.

Комментируя беспорядки в стране, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал их попыткой госпереворота. Он обратил внимание на «подстрекательскую» роль в эскалации кризиса «горе-активистов» и поддерживаемых из-за рубежа СМИ.

«Пособническую и подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и «забугорные» деятели, далёкие от коренных интересов нашего многонационального народа, — сказал президент Казахстана в своей речи от 7 января. — Все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане».

AP

© Vladimir Tretyakov

Токаев подчеркнул, что, помимо боевиков, на территории страны действовали специалисты, «натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или фейки и способные к манипуляциям настроениями людей».

Вашингтон & партнёры

Как следует из отчётных документов USAID, с которыми ознакомился RT, большинство проектов Соединённых Штатов в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование.

USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые, в свою очередь, уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчётах называют «партнёрами».

RT выделил для подсчёта те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Из статистики мы исключили все медицинские и военные проекты, а также технические траты на американский персонал, работающий в Казахстане.

Анализ цифр, так или иначе связанных с экспортом «мягкой силы» Вашингтона, показал, что только за один 2020 год на развитие этих направлений в Казахстане было потрачено $7,2 млн. Полная отчётность за прошлый год агентством ещё не обнародована, однако уже сейчас можно констатировать, что «траты на гражданское общество» в 2021-м составят не менее $1,94 млн.

В благоприятной среде

В прошлом году самой крупной статьёй расходов USAID в Казахстане были траты на «укрепление благоприятной правовой среды» — $800 тыс. Целью этой программы провозглашается создание в стране комфортных условий для развития бизнеса и процветания организаций гражданского общества, а также «независимости и профессионализма судебной системы».

В 2020 году на те же цели было потрачено $115 тыс. Неизвестно, как именно планировало воздействовать на правовую систему Казахстана американское правительство, но в начале января президент Казахстана среди прочих министров отправил в отставку и министра юстиции.

Второй по объёму транш в 2021 году — $400 тыс. — выделен на поддержку мероприятий, способствующих вовлечению граждан в участие в экономических, политических, управленческих и других важнейших процессах, «направленных на создание более мирных, демократических и плюралистических обществ».

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На поддержку казахских СМИ в 2021 году выделили $150 тыс. (в 2020-м на эти цели потратили $325 тыс). Средства массовой информации финансируются в рамках Центральноазиатской медиапрограммы полной стоимостью $15 млн. Она рассчитана на пять лет и работает в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Официально декларируемая цель — помощь СМИ в создании беспристрастных материалов на политические и общественные темы, обучение журналистов и оказание им юридической поддержки.

«Демократическое» мародёрство

Но на практике на эти деньги в Средней Азии взращиваются лояльные Западу лидеры мнений, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт по внешней политике США Геворг Мирзаян.

«USAID выделяет деньги на гуманитарные программы, чтобы создать в странах проамериканскую прослойку населения, — пояснил Мирзаян в беседе с RT. — Они работают целенаправленно с теми лицами, которые затем становятся лидерами общественного мнения: молодыми политиками, журналистами, гражданскими активистами».

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USAID, добавил Мирзаян, действует через «мягкую силу» — и действует очень эффективно.

«Именно так, например, на Украине через USAID и другие структуры сформировалась прозападная прослойка активистов, которые потом делали «майдан», — отметил политолог. — Это, конечно, сыграло роль, потому что там (в Казахстане. — RT) воспитывалась прозападная прослойка. Но надо учитывать, что USAID — только один из каналов американского финансирования».

Однако Казахстан вряд ли станет демократичнее благодаря такой политике Вашингтона, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Безусловно, регулярно выделяемые средства на так называемую поддержку демократии на постсоветском пространстве влияют на ситуацию в регионах, — рассказал RT Мухин. — Причём ровно в противоположном направлении: сложно назвать демократическими акты мародёрства и терроризма, которыми занимаются люди, получающие подобного рода средства».