В Раде призвали США переоценить «евромайдан» после штурма Капитолия

Короткая ссылка
Соединённые Штаты после штурма Капитолия должны дать справедливую оценку «евромайдану» на Украине, заявили в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
В Раде призвали США переоценить «евромайдан» после штурма Капитолия
  • РИА Новости

По мнению членов партии, в свете беспорядков в Вашингтоне власти США должны сделать выводы и изменить подходы к внешней политике, признав недопустимость вмешательства во внутриполитические процессы других стран.

«Теперь американские политики обязаны изменить своё отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы», — говорится в заявлении.

Как отмечается, в первую очередь речь идёт о событиях 2013—2014 годов на Украине. Политическая сила призвала США не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые украинцы расплачиваются до сих пор.

В тексте подчёркивается, что «двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего президента Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить