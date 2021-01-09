В Раде призвали США переоценить «евромайдан» после штурма Капитолия
- РИА Новости
По мнению членов партии, в свете беспорядков в Вашингтоне власти США должны сделать выводы и изменить подходы к внешней политике, признав недопустимость вмешательства во внутриполитические процессы других стран.
«Теперь американские политики обязаны изменить своё отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы», — говорится в заявлении.
Как отмечается, в первую очередь речь идёт о событиях 2013—2014 годов на Украине. Политическая сила призвала США не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые украинцы расплачиваются до сих пор.
В тексте подчёркивается, что «двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием.
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего президента Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.