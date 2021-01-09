В Раде призвали США переоценить «евромайдан» после штурма Капитолия

Соединённые Штаты после штурма Капитолия должны дать справедливую оценку «евромайдану» на Украине, заявили в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По мнению членов партии, в свете беспорядков в Вашингтоне власти США должны сделать выводы и изменить подходы к внешней политике, признав недопустимость вмешательства во внутриполитические процессы других стран.

«Теперь американские политики обязаны изменить своё отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы», — говорится в заявлении.

Как отмечается, в первую очередь речь идёт о событиях 2013—2014 годов на Украине. Политическая сила призвала США не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые украинцы расплачиваются до сих пор.

В тексте подчёркивается, что «двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего президента Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.