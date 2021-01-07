Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием

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Украина решительно осуждает беспорядки в Вашингтоне и считает их беспрецедентным насилием, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против конгресса США», — написал он в Twitter.

Украинский лидер также поприветствовал утверждение конгрессом итогов президентских выборов в пользу кандидата от демократов Джозефа Байдена.

«Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провёл историческое заседание, подтвердившее волю американского народа», — отметил он.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

В результате беспорядков погибли четыре человека, 52 были задержаны.

В Вашингтоне ввели режим ЧС, который будет действовать до 21 января — дня инаугурации Байдена.

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