В Вашингтоне 52 человека задержаны после введения комендантского часа

В Вашингтоне более 50 человек задержаны после введения комендантского часа из-за беспорядков.

«По состоянию на 21:30 мы произвели 52 задержания», — заявил на пресс-конференции глава столичной полиции Роберт Конти.

Он добавил, что 26 из них произошли у здания Капитолия. По его словам, большей части задержанных вменяют нарушение режима комендантского часа. Ещё несколько человек арестованы за нарушение правил ношения оружия или незаконное владение оружием.

Также он заявил, что в результате протестов в Вашингтоне скончались четыре человека.