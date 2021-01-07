В Вашингтоне 52 человека задержаны после введения комендантского часа

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В Вашингтоне более 50 человек задержаны после введения комендантского часа из-за беспорядков.

«По состоянию на 21:30 мы произвели 52 задержания», — заявил на пресс-конференции глава столичной полиции Роберт Конти.

Он добавил, что 26 из них произошли у здания Капитолия. По его словам, большей части задержанных вменяют нарушение режима комендантского часа. Ещё несколько человек арестованы за нарушение правил ношения оружия или незаконное владение оружием.

Также он заявил, что в результате протестов в Вашингтоне скончались четыре человека.

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