В ходе протестов в Вашингтоне скончались четыре человека

В результате протестов в Вашингтоне скончались четыре человека.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава столичной полиции Роберт Конти.

Он подтвердил гибель одной женщины от полученного в здании конгресса огнестрельного ранения, а также сообщил о трёх других смертях.

«В дополнение к этому сегодня поступили данные, что в районе вокруг здания Капитолия также умерли ещё три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти», — сказал Конти.

Ранее сообщалось, что женщина, получившая огнестрельное ранение во время акции протеста в здании конгресса США, скончалась.