Во время столкновений в Капитолии погибла женщина

Женщина, получившая огнестрельное ранение во время акции протеста в здании конгресса США, скончалась.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию Вашингтона.

«Да, смерть взрослой женщины, получившей огнестрельное ранение в здании Капитолия, была констатирована в больнице», — сказал представитель полиции.

Также телеканал CNN сообщил, что мужчина упал при беспорядках в Вашингтоне со строительных лесов, установленных на западной стороне Капитолия, он находится в больнице в критическом состоянии.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении в городе комендантского часа на фоне беспорядков около Капитолия и его штурма.