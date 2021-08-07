USAID ищет специалиста для работы в представительстве, занимающемся вопросами Украины и Белоруссии

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Американское агентство по международному развитию (USAID) ищет специалиста на должность старшего советника по связям с общественностью в одно из своих региональных представительств, которое занимается работой с Украиной и Белоруссией. RT ознакомился с описанием вакансии.
USAID ищет специалиста для работы в представительстве, занимающемся вопросами Украины и Белоруссии
  • Facebook

«Старший советник по связям с общественностью будет одним из ключевых членов высшего руководства регионального представительства, а также отдела по реализации программы (США в регионе. — RT)», — говорится в документе.

Годовой бюджет представительства USAID на Украине и в Белоруссии составляет около $200 млн, уточняется в тексте.

Для правительства Соединённых Штатов этот регион имеет «стратегическое значение», поэтому работающее там отделение USAID «тесно сотрудничает» с межведомственными структурами, правительством принимающей страны и представителями гражданского общества.

Особое значение в этом отношении американская сторона придаёт связям с общественностью и информационно-разъяснительной деятельности «в целях продвижения приоритетов правительства США», отмечается в документе.

Учитывая это, в обязанности кандидата, прошедшего конкурсный отбор на вакантную позицию, войдёт курирование группы, занимающейся «повышением осведомлённости и поддержкой общественности по вопросам помощи, оказываемой Украине и Белоруссии со стороны США».

Кроме того, будущий сотрудник должен будет заниматься разработкой и реализацией коммуникационной стратегии представительства, организацией различных мероприятий, укреплением сотрудничества с местными СМИ, подготовкой необходимых документов и прочим.

Исходя из данных, представленных в документе USAID, зарплата старшего советника по связям с общественностью может составлять до $143,6 тыс. в год (более 10,5 млн рублей). На вакансию, как уточняется, могут откликнуться только граждане США.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США объявил о поиске специалиста на должность старшего советника по вопросам реформы правоохранительной системы на Украине.

Как говорилось в заявке, в обязанности такого сотрудника войдёт оказание содействия Киеву в вопросах разработки и внедрения изменений в секторе уголовного правосудия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить