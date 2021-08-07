USAID ищет специалиста для работы в представительстве, занимающемся вопросами Украины и Белоруссии

Американское агентство по международному развитию (USAID) ищет специалиста на должность старшего советника по связям с общественностью в одно из своих региональных представительств, которое занимается работой с Украиной и Белоруссией. RT ознакомился с описанием вакансии.

«Старший советник по связям с общественностью будет одним из ключевых членов высшего руководства регионального представительства, а также отдела по реализации программы (США в регионе. — RT)», — говорится в документе.

Годовой бюджет представительства USAID на Украине и в Белоруссии составляет около $200 млн, уточняется в тексте.

Для правительства Соединённых Штатов этот регион имеет «стратегическое значение», поэтому работающее там отделение USAID «тесно сотрудничает» с межведомственными структурами, правительством принимающей страны и представителями гражданского общества.

Особое значение в этом отношении американская сторона придаёт связям с общественностью и информационно-разъяснительной деятельности «в целях продвижения приоритетов правительства США», отмечается в документе.

Учитывая это, в обязанности кандидата, прошедшего конкурсный отбор на вакантную позицию, войдёт курирование группы, занимающейся «повышением осведомлённости и поддержкой общественности по вопросам помощи, оказываемой Украине и Белоруссии со стороны США».

Кроме того, будущий сотрудник должен будет заниматься разработкой и реализацией коммуникационной стратегии представительства, организацией различных мероприятий, укреплением сотрудничества с местными СМИ, подготовкой необходимых документов и прочим.

Исходя из данных, представленных в документе USAID, зарплата старшего советника по связям с общественностью может составлять до $143,6 тыс. в год (более 10,5 млн рублей). На вакансию, как уточняется, могут откликнуться только граждане США.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США объявил о поиске специалиста на должность старшего советника по вопросам реформы правоохранительной системы на Украине.

Как говорилось в заявке, в обязанности такого сотрудника войдёт оказание содействия Киеву в вопросах разработки и внедрения изменений в секторе уголовного правосудия.