Дания займётся «поддержкой демократии» на Украине и в Грузии

Министерство иностранных дел Дании планирует реализовать в ближайшие годы программу помощи Украине и Грузии, которая включает проекты по поддержке «демократии» и укреплению «энергетической независимости». С заявкой ведомства ознакомился RT.

«В программу «Восточное соседство Дании (DENEP)» входят целевые проекты на Украине, в меньшей степени в Грузии, а также ряд проектов и других видов поддержки регионального охвата», — говорится в описании.

Как пояснили в датском МИД, программу планируется осуществить в период с 2022 по 2026 год. При этом входящие в неё проекты будут поделены на два направления — «демократия и права человека», а также «устойчивый рост, зелёный переход и укрепление энергетической независимости».

Внешнеполитическое ведомство намерено нанять двух консультантов с большим опытом работы по этим вопросам в странах «Восточного партнёрства», и особенно на Украине. Им предстоит оценить эффективность новой программы.

На оплату работы специалистов будет выделено 500 тыс. датских крон (примерно €67 тыс.).

Ранее стало известно о намерении МИД Дании предоставить €257 тыс. в рамках проекта по борьбе с коррупцией на Украине.