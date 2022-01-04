Дания займётся «поддержкой демократии» на Украине и в Грузии

Короткая ссылка
Юлия Гуреева
Министерство иностранных дел Дании планирует реализовать в ближайшие годы программу помощи Украине и Грузии, которая включает проекты по поддержке «демократии» и укреплению «энергетической независимости». С заявкой ведомства ознакомился RT.
Дания займётся «поддержкой демократии» на Украине и в Грузии
  • ©NurPhoto / Contributor
  • Gettyimages.ru

«В программу «Восточное соседство Дании (DENEP)» входят целевые проекты на Украине, в меньшей степени в Грузии, а также ряд проектов и других видов поддержки регионального охвата», — говорится в описании.

Как пояснили в датском МИД, программу планируется осуществить в период с 2022 по 2026 год. При этом входящие в неё проекты будут поделены на два направления — «демократия и права человека», а также «устойчивый рост, зелёный переход и укрепление энергетической независимости».

Внешнеполитическое ведомство намерено нанять двух консультантов с большим опытом работы по этим вопросам в странах «Восточного партнёрства», и особенно на Украине. Им предстоит оценить эффективность новой программы.

На оплату работы специалистов будет выделено 500 тыс. датских крон (примерно €67 тыс.).

Ранее стало известно о намерении МИД Дании предоставить €257 тыс. в рамках проекта по борьбе с коррупцией на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить