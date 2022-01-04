Дания займётся «поддержкой демократии» на Украине и в Грузии
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«В программу «Восточное соседство Дании (DENEP)» входят целевые проекты на Украине, в меньшей степени в Грузии, а также ряд проектов и других видов поддержки регионального охвата», — говорится в описании.
Как пояснили в датском МИД, программу планируется осуществить в период с 2022 по 2026 год. При этом входящие в неё проекты будут поделены на два направления — «демократия и права человека», а также «устойчивый рост, зелёный переход и укрепление энергетической независимости».
Внешнеполитическое ведомство намерено нанять двух консультантов с большим опытом работы по этим вопросам в странах «Восточного партнёрства», и особенно на Украине. Им предстоит оценить эффективность новой программы.
На оплату работы специалистов будет выделено 500 тыс. датских крон (примерно €67 тыс.).
Ранее стало известно о намерении МИД Дании предоставить €257 тыс. в рамках проекта по борьбе с коррупцией на Украине.