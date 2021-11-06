США наймут специалиста по развитию своих программ на Украине и в Белоруссии

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует нанять в региональное представительство, занимающееся вопросами Украины и Белоруссии, специалиста по работе с программами ведомства. С описанием должности ознакомился RT.

Как отмечается, специалисту по развитию программ предстоит сотрудничать с ответственными за экономический рост организациями.

«Сотруднику на этой должности надлежит работать с обширным и сложным комплексом программных процессов и выступать в качестве специального представителя во взаимодействии с управлениями по вопросам экономического роста», — говорится в документе.

Среди прочих обязанностей подрядчик должен выявлять потенциальных партнёров и развивать отношения с частными предприятиями, корпорациями, фондами, негосударственными организациями и правительственными структурами.

При этом предполагается, что он будет использовать как официальные, так и неофициальные каналы, а также личные контакты.

По мнению профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, появление новой вакансии в USAID может свидетельствовать о расширении масштабов деятельности агентства. Он напомнил, что американская организация давно интенсивно работает на Украине.

«США считают себя лидерами современной глобализации. Остальной мир для них — это периферия, которую надо подтягивать, осваивать, подчинять и контролировать. А USAID играет в этом достаточно заметную и важную роль. Агентство действует во многих странах мира, которые якобы «нуждаются в опеке» со стороны Штатов. Там его представители дают консультации, проводят семинары и «знакомят» с демократией», — добавил Почта в разговоре с RT.

В июне Агентство США по международному развитию намеревалось выделить $5 млн в рамках программы по реформированию финансового сектора Украины.