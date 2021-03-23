USAID планирует найти специалиста по контрактам о финпомощи Киеву и Минску
- Reuters
Как следует из текста, USAID «рассматривает заключение договора с индивидуальным подрядчиком из США сроком до четырёх месяцев» — в период с сентября по декабрь текущего года.
Предполагается, что в обязанности успешно прошедшего конкурсный отбор кандидата войдёт в том числе «присуждение и управление инструментами как поддержки, так и закупок для Украины, Молдавии и Белоруссии».
«Региональный отдел договорных отношений курирует региональный портфель из 70 контрактов с вознаграждением общей суммой более $1 млрд на территории трёх стран», — напомнили в USAID.
Кроме того, специалист, в услугах которого заинтересовано агентство, будет обязан заниматься подготовкой документов, необходимых для заключения контрактов с партнёрами, иметь возможность консультировать технический персонал миссии по договорным вопросам и урегулировать возникающие в ходе работы проблемы.
Также он должен будет сопровождать процесс закупок и обслуживать контракты для достижения целей программ, финансируемых американской стороной.
Откликнуться на предложение USAID может гражданин с необходимым опытом работы, имеющий высшее образование в сфере юриспруденции, экономики, финансов или маркетинга и готовый работать в Киеве в период с сентября по декабрь.
Ранее сообщалось, что USAID планирует запустить «проект по укреплению связей» между гражданами Украины, проживающими на подконтрольных Киеву территориях и в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.