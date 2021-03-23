USAID планирует найти специалиста по контрактам о финпомощи Киеву и Минску

В миссии Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине заявили о планах нанять сотрудника, который будет вовлечён в работу по предоставлению американской стороной финансовой помощи Киеву, Минску и Кишинёву. Для этого агентство опубликовало соответствующее уведомление на предмет «исследования рынка». RT ознакомился с документом.

Как следует из текста, USAID «рассматривает заключение договора с индивидуальным подрядчиком из США сроком до четырёх месяцев» — в период с сентября по декабрь текущего года.

Предполагается, что в обязанности успешно прошедшего конкурсный отбор кандидата войдёт в том числе «присуждение и управление инструментами как поддержки, так и закупок для Украины, Молдавии и Белоруссии».

«Региональный отдел договорных отношений курирует региональный портфель из 70 контрактов с вознаграждением общей суммой более $1 млрд на территории трёх стран», — напомнили в USAID.

Кроме того, специалист, в услугах которого заинтересовано агентство, будет обязан заниматься подготовкой документов, необходимых для заключения контрактов с партнёрами, иметь возможность консультировать технический персонал миссии по договорным вопросам и урегулировать возникающие в ходе работы проблемы.

Также он должен будет сопровождать процесс закупок и обслуживать контракты для достижения целей программ, финансируемых американской стороной.

Откликнуться на предложение USAID может гражданин с необходимым опытом работы, имеющий высшее образование в сфере юриспруденции, экономики, финансов или маркетинга и готовый работать в Киеве в период с сентября по декабрь.

Ранее сообщалось, что USAID планирует запустить «проект по укреплению связей» между гражданами Украины, проживающими на подконтрольных Киеву территориях и в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.