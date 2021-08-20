В США заявили о необходимости финансово поддерживать Украину
- Reuters
С таким заявлением Левин выступил в американском конгрессе в преддверии Дня независимости Украины.
При этом «чрезвычайно важно», чтобы Вашингтон также «активно способствовал» безопасности и территориальной целостности Украины, добавил конгрессмен.
«Это всегда было так, но сейчас — особенно актуально», — отметил он.
США не оставляют попыток удержать Украину в сфере своего влияния, полагает депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Они, видимо, чувствуют, что вера у новообращённых на Украине в могущество США сильно пошатнулась. Вот и предлагают сейчас «купить» Киев мелкими подачками», — заявил он в разговоре с RT.
Кроме того, Штаты заинтересованы в развитии «демократии» на Украине. Например, в последние годы в США неоднократно выделяли средства на реализацию соответствующих инициатив, предполагающих, в частности, воздействие на украинскую молодёжь.
Зачастую в этом вопросе активную роль играло Американское агентство по международному развитию (USAID), которое, по словам специалистов, финансировало некоммерческие организации, принимавшие активное участие в госперевороте 2013—2014 годов.