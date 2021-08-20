В США заявили о необходимости финансово поддерживать Украину

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Ксения Калинкина
Член палаты представителей США от штата Мичиган Энди Левин напомнил о необходимости финансово поддерживать Украину. По его словам, американское финансирование среди прочего поможет Киеву поддерживать «демократический прогресс», бороться с коррупцией и «российской агрессией».
В США заявили о необходимости финансово поддерживать Украину
  • Reuters

С таким заявлением Левин выступил в американском конгрессе в преддверии Дня независимости Украины. 

При этом «чрезвычайно важно», чтобы Вашингтон также «активно способствовал» безопасности и территориальной целостности Украины, добавил конгрессмен.

«Это всегда было так, но сейчас — особенно актуально», — отметил он.

США не оставляют попыток удержать Украину в сфере своего влияния, полагает депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Они, видимо, чувствуют, что вера у новообращённых на Украине в могущество США сильно пошатнулась. Вот и предлагают сейчас «купить» Киев мелкими подачками», — заявил он в разговоре с RT.

Кроме того, Штаты заинтересованы в развитии «демократии» на Украине. Например, в последние годы в США неоднократно выделяли средства на реализацию соответствующих инициатив, предполагающих, в частности, воздействие на украинскую молодёжь.

Зачастую в этом вопросе активную роль играло Американское агентство по международному развитию (USAID), которое, по словам специалистов, финансировало некоммерческие организации, принимавшие активное участие в госперевороте 2013—2014 годов. 

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