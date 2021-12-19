Дания наймёт специалистов для проекта по борьбе с коррупцией на Украине

Министерство иностранных дел Дании опубликовало тендер на услуги специалистов в сфере информационных технологий. Подрядчики должны помочь в реализации проекта по борьбе с коррупцией на Украине. В частности, им предстоит усовершенствовать хранилище данных для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). С документом ознакомился RT.

«Поддержка усилий по препятствованию коррупции на Украине является одной из первоочередных задач для ЕС и Дании, способствуя укреплению демократии, а также будущему экономическому росту и торговле», — говорится в описании тендера.

Как отмечается, датское внешнеполитическое ведомство реализует «Инициативу ЕС по борьбе с коррупцией на Украине (EUACI)».

В рамках данного тендера ведомство намерено нанять специалистов, которые займутся дальнейшим развитием хранилища данных для НАБУ. Как пояснили в министерстве, инструмент автоматизирует процесс получения, систематизации и анализа информации, полученной от различных украинских госорганов.

На эти цели планируется выделить около 1,9 млн датских крон (примерно €257 тыс.).

Ранее стало известно о планах Евросоюза выделить более €2,5 млн на проект по содействию Украине в вопросе перехода к цифровой экономике.