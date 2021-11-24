Еврокомиссия выделит €1,5 млн на укрепление кибербезопасности Украины
- Pixabay
- © Artem_Apukhtin
Как отмечается в документе ЕК, основная задача проекта — нарастить потенциал Украины в области кибербезопасности «посредством помощи Государственной службе специальной связи и защиты информации и Министерству цифровой трансформации в приведении их деятельности в соответствие с европейскими и международными стандартами».
Так, в Еврокомиссии рассчитывают повысить уровень подготовки украинских госорганов в области управления кибербезопасностью, а также разработать правовую базу, инструкции и порядок проведения процедур в этой сфере.
В документе говорится, что в последние годы Украина якобы всё чаще становится объектом кибератак, особенно после «евромайдана» в 2014 году.
Атаки направлены на подрыв ключевых инфраструктур, таких как энергетика и банковские услуги, а также на нанесение ущерба репутации страны. Кроме того, утверждается, что хакеры вмешивались в избирательный процесс, пишут в ЕК.
При этом подчёркивается, что риск новых нападений увеличивается в связи с конфликтом в Донбассе.
«Продолжающийся конфликт на востоке страны, которому в значительной степени поспособствовала Россия, увеличивает риск кибератак как на тактическом, так и на стратегическом уровне», — сообщается в описании проекта.
По мнению ЕК, хакеры могут атаковать инфраструктуру вблизи линии соприкосновения, а побочный эффект от этого затронет большие группы населения.
Кроме того, в случае эскалации конфликта нападения могут произойти в более широких масштабах.
«В таком сценарии кибератаки могут играть гораздо более важную роль и использоваться для дестабилизации украинского государства как элемент проводимой Россией гибридной войны», — убеждены в Еврокомиссии.
На Западе не раз обвиняли Москву в причастности к различным кибератакам, однако никогда не предоставляли доказательств. В сентябре, по данным немецких СМИ, Германия заявила, что «российские хакеры» якобы совершили атаки на депутатов бундестага.
Как прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Берлин копирует тактику США, использует обвиненения в адрес Москвы в контексте внутриполитической борьбы.