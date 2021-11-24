Еврокомиссия выделит €1,5 млн на укрепление кибербезопасности Украины

Еврокомиссия планирует укрепить возможности украинских государственных органов по обеспечению кибербезопасности. Для этой цели из европейского бюджета будет выделено €1,5 млн. С описанием проекта ознакомился RT.

Как отмечается в документе ЕК, основная задача проекта — нарастить потенциал Украины в области кибербезопасности «посредством помощи Государственной службе специальной связи и защиты информации и Министерству цифровой трансформации в приведении их деятельности в соответствие с европейскими и международными стандартами».

Так, в Еврокомиссии рассчитывают повысить уровень подготовки украинских госорганов в области управления кибербезопасностью, а также разработать правовую базу, инструкции и порядок проведения процедур в этой сфере.

В документе говорится, что в последние годы Украина якобы всё чаще становится объектом кибератак, особенно после «евромайдана» в 2014 году.

Атаки направлены на подрыв ключевых инфраструктур, таких как энергетика и банковские услуги, а также на нанесение ущерба репутации страны. Кроме того, утверждается, что хакеры вмешивались в избирательный процесс, пишут в ЕК.

При этом подчёркивается, что риск новых нападений увеличивается в связи с конфликтом в Донбассе.

«Продолжающийся конфликт на востоке страны, которому в значительной степени поспособствовала Россия, увеличивает риск кибератак как на тактическом, так и на стратегическом уровне», — сообщается в описании проекта.

По мнению ЕК, хакеры могут атаковать инфраструктуру вблизи линии соприкосновения, а побочный эффект от этого затронет большие группы населения.

Кроме того, в случае эскалации конфликта нападения могут произойти в более широких масштабах.

«В таком сценарии кибератаки могут играть гораздо более важную роль и использоваться для дестабилизации украинского государства как элемент проводимой Россией гибридной войны», — убеждены в Еврокомиссии.

На Западе не раз обвиняли Москву в причастности к различным кибератакам, однако никогда не предоставляли доказательств. В сентябре, по данным немецких СМИ, Германия заявила, что «российские хакеры» якобы совершили атаки на депутатов бундестага.

Как прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Берлин копирует тактику США, использует обвиненения в адрес Москвы в контексте внутриполитической борьбы.