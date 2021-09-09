Захарова заявила, что ФРГ копирует тактику США в заявлениях о кибератаках

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления со стороны Германии касательно кибератак.

«По части обвинений в адрес России Берлин, как абсолютно плохой ученик, пытается копировать заокеанского учителя, списывает просто у него — в надежде получить, видимо, хорошую оценку, получить политические очки», — сказала она в ходе брифинга.

По её словам, в действиях Берлина «имеет место абсолютно внешнеполитическая подоплека на фоне аналогичных беспочвенных обвинений в наш адрес из США».

«Очень похоже, что речь идёт о таком очередном пиар-сюжете в контексте внутриполитической борьбы в Германии в преддверии выборов в бундестаг ФРГ», — заявила Захарова.

Издание Süddetsche Zeitung ранее сообщало, что правительство ФРГ в преддверии выборов в бундестаг призвало Россию «немедленно прекратить свою незаконную кибердеятельность». По данным немецких спецслужб, за кибератаками на депутатов бундестага стоит хакерская группировка Ghostwriter. Как отмечает издание, правительство Германии впервые официально возложило ответственность за её деятельность на Россию.

Подробности — в материале Ино ТВ.