ЕС поможет Украине в вопросе перехода к цифровой экономике

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Ксения Калинкина
Евросоюз намерен выделить более €2,5 млн на проект по содействию Украине в вопросе перехода к цифровой экономике. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
ЕС поможет Украине в вопросе перехода к цифровой экономике
  • РИА Новости

Как уточняется, привлечённые к инициативе подрядчики окажут помощь бенефициарам — Министерству цифровой трансформации Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации страны.

«В частности, это задание... позволит оказать поддержку бенефициарам в совершенствовании компетенций по составлению, принятию и реализации политики в области цифровой экономики, а также посодействует повышению и укреплению потенциала государственных органов как лидеров в деле развития цифровой экономики Украины», — отмечается в документе.

В качестве подрядчика к участию в проекте пригласили немецкую компанию Detecon International GmbH, специализирующуюся на управленческом и технологическом консалтинге.

Сумма, которую ЕС готов выделить на реализацию инициативы, — €2,52 млн.

Таким образом, говорится в тексте, европейская сторона поможет Киеву выполнить обязательства в области цифровой экономики, принятые в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Ранее сообщалось о планах Европейской комиссии выделить €4 млн на реализацию проекта по развитию малого и среднего бизнеса на Украине.

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