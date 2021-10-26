ЕС поможет Украине в вопросе перехода к цифровой экономике

Евросоюз намерен выделить более €2,5 млн на проект по содействию Украине в вопросе перехода к цифровой экономике. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Как уточняется, привлечённые к инициативе подрядчики окажут помощь бенефициарам — Министерству цифровой трансформации Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации страны.

«В частности, это задание... позволит оказать поддержку бенефициарам в совершенствовании компетенций по составлению, принятию и реализации политики в области цифровой экономики, а также посодействует повышению и укреплению потенциала государственных органов как лидеров в деле развития цифровой экономики Украины», — отмечается в документе.

В качестве подрядчика к участию в проекте пригласили немецкую компанию Detecon International GmbH, специализирующуюся на управленческом и технологическом консалтинге.

Сумма, которую ЕС готов выделить на реализацию инициативы, — €2,52 млн.

Таким образом, говорится в тексте, европейская сторона поможет Киеву выполнить обязательства в области цифровой экономики, принятые в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Ранее сообщалось о планах Европейской комиссии выделить €4 млн на реализацию проекта по развитию малого и среднего бизнеса на Украине.