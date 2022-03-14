США выделят $250 тысяч на обучение преподавателей в сфере СМИ в Грузии

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Дарья Ускова
Госдепартамент США намерен выделить около $250 тыс. на программу по подготовке преподавателей журналистики в грузинских вузах. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США выделят $250 тысяч на обучение преподавателей в сфере СМИ в Грузии
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«Цель программы медиаобразования в Грузии — поддержать профессиональный рост лиц, осуществляющих образование в области СМИ, укрепить программы журналистской подготовки в грузинских вузах путём внедрения передовых методов обучения журналистов в США, налаживать связи и сотрудничество между грузинскими и американскими факультетами журналистики», — уточняется в тексте.

Как пояснили в Госдепе, по итогам программы преподаватели журналистики в Грузии должны приобрести определённый практический опыт. Предполагается также в целом укрепить систему образования в данной сфере.

Работа участников проекта может быть реализована в формате международного обмена по двум направлениям: поездки в США для участников из Грузии и посещение Грузии американскими специалистами.

В рамках программы на организацию двухнедельных интенсивных курсов обучения для десяти грузинских преподавателей будет предоставлено $249 900.

Ранее сообщалось о намерении США выделить средства на поддержку «свободы СМИ» в Афганистане.

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