США выделят $250 тысяч на обучение преподавателей в сфере СМИ в Грузии
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«Цель программы медиаобразования в Грузии — поддержать профессиональный рост лиц, осуществляющих образование в области СМИ, укрепить программы журналистской подготовки в грузинских вузах путём внедрения передовых методов обучения журналистов в США, налаживать связи и сотрудничество между грузинскими и американскими факультетами журналистики», — уточняется в тексте.
Как пояснили в Госдепе, по итогам программы преподаватели журналистики в Грузии должны приобрести определённый практический опыт. Предполагается также в целом укрепить систему образования в данной сфере.
Работа участников проекта может быть реализована в формате международного обмена по двум направлениям: поездки в США для участников из Грузии и посещение Грузии американскими специалистами.
В рамках программы на организацию двухнедельных интенсивных курсов обучения для десяти грузинских преподавателей будет предоставлено $249 900.
Ранее сообщалось о намерении США выделить средства на поддержку «свободы СМИ» в Афганистане.